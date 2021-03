vor 17 Min.

100 Jahre alt und kein Kind von Traurigkeit

Plus Rosa Seifert feiert 100. Geburtstag und singt dem Bürgermeister ein Ständchen.

Rosa Seifert ist nie ein Kind von Traurigkeit gewesen. Trotzdem feierte sie ihren 100. Geburtstag – wegen der Pandemie – mit leicht angezogener Handbremse. An ihrem Ehrentag konnte die Jubilarin unter Einhaltung der Hygieneregeln aber nichtsdestotrotz einige Gratulanten empfangen, so eine Pressemitteilung.

Gleich am Morgen ihres Ehrentages wurde Seifert durch die Einrichtungsleitung Tina Härtle und ihr Team mit einem Geburtstagsständchen, begleitet durch eine Veeh-Harfe und einen Blumengruß, überrascht. Nach dem Mittagessen überbrachte der Bürgermeister der Stadt Oettingen, Thomas Heydecker, seine Glückwünsche und bekam auch gleich ein kurzes Ständchen durch die Jubilarin selbst zu hören. Warum? Ganz einfach … Der Mittelpunkt ihrer Erinnerung ist die Musik. Als „geborene“ Sopranistin sang „Rosl“ Seifert leidenschaftlich ihr Leben lang, im Chor und auch sonst immer und überall.

Am Nachmittag hatte die Familie die Möglichkeit, mit ihr gemeinsam anzustoßen. Auf der Terrasse verteilt, schwingen und singen sie gemeinsam Lieder und schwelgen in vergangenen Zeiten. Die Familie ist froh, dass sie sich freut und den Tag auch unter diesen Umständen so annimmt.

Seifert begeistert sich für Musik und die Pflanzenwelt

Geboren am 8. März 1921 in Gebirgsneudorf im Erzgebirge, Sudentenland, durfte Rosa Seifert eine glückliche Kindheit mit sechs weiteren Geschwistern erleben. Sie musste das Mittelgebirge 1949 verlassen und fand eine neue Heimat in Lauchheim. 1951 konnte sie hier ihre Jugendliebe Rudi heiraten, der nach sieben Jahren russischer Kriegsgefangenschaft zu ihr zurückkehrte. Von da an arbeitete sie bis 1980 bei Spielwaren Walter als Malerin. Mit großer Freude an ihrem Tun und meist singend hat sie die Arbeitsstunden verbracht. 1959 erfüllte sich ihr größter Wunsch und ihre Tochter erblickte das Licht der Welt.

Die Natur zu beobachten, ob Flora oder Fauna, war für sie ebenso wie die Musik eine Offenbarung. So bunt wie ihr Musikgeschmack, so bunt ist die Vielfalt der Pflanzen, die sie liebt. Und so wie sie die Musik kannte, so kannte sie jedes Kräutchen und jeden Baum. Sie kannte jeden Vogel und sie erkannte auch jeden an seinem Gesang. Jede Spur im Schnee lag vor ihr wie ein offenes Buch.

Ihr tiefer Glaube zu Gott und daran, dass er uns behütet, hat sie durch so manches tiefe Tal geleitet. Krankheit und Tod so vieler geliebter Familienmitglieder und Freunde konnte sie dadurch annehmen, ohne ihren Mut zu verlieren. Liebe und Güte, Humor in allen Lebenslagen, Mitgefühl und Hilfsbereitschaft, Leidenschaft in all ihrem Tun. Sie hat es geschafft, ihr Leben zu einem Fest zu machen. (pm)

