100 Unterschriften für Radweg zwischen Schopflohe und Hausen

Bürger setzten sich für einen Radweg zwischen Schopflohe und Hausen ein. Bei einem Projekt wünscht sich Bürgermeister Merkt mehr Einsatz von anderen Rathauschefs.

Von Bernd Schied

In den Fremdinger Teilgemeinden Schopflohe und Hausen gibt es seit geraumer Zeit den Wunsch, zwischen den beiden Orten einen Radweg zu bauen. Die Gemeindeverwaltung hat das Vorhaben schon länger auf der Agenda und in der Finanzplanung für die kommenden Jahre vorgesehen.

Jetzt soll es allerdings schneller gehen. Anlass ist eine Unterschriftenaktion, an der sich rund 100 Bürgerinnen und Bürger beteiligt haben, die sich dafür ausspricht, möglichst bald den Radweg zu bauen.

Auf Vorschlag von Bürgermeister Frank Merkt in der jüngsten Gemeinderatssitzung sollen nun seitens der Kommune bis zu den Haushaltsberatungen im kommenden Jahr Möglichkeiten ausgelotet werden, wie und wo die Radverbindung geplant werden könnte. Merkt hält es für schwierig, diese entlang der Kreisstraße DON4 zu bauen. Möglicherweise könnten jedoch bestehende Wirtschaftswege genutzt werden. Der Bürgermeister will das Projekt auch mit der Straßenbauverwaltung des Landkreises Donau-Ries abstimmen. Die Gemeinderäte zeigten sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden.

Entlang der B25 entsteht ein Radweg

Frank Merkt wies gleichzeitig auf den vom Staatlichen Bauamt Augsburg geplanten neuen Radweg zwischen Fremdingen und Minderoffingen entlang der Bundesstraße 25 hin. Beginnen soll dieser an der Einmündung Fremdingen-Süd an der Umgehungsstraße. Für die 2,4 Kilometer lange Strecke will der Staat 850000 Euro ausgeben, wie aus dem aktuellen Radwegeprogramm des Bayerischen Bauministeriums hervorgeht. Rathauschef Merkt begrüßt dieses Vorhaben. Es wäre ein Beitrag zu einer guten Anbindung seiner Gemeinde an das überregionale Radwegenetz.

Frischen Wind will Merkt darüber hinaus in die „ILE Nordries“ (Integrierte Ländliche Entwicklung) bringen, die es bereits seit einigen Jahren auf dem Papier gibt, jedoch bis heute keine nennenswerte Kooperation mit gemeinsamen kommunalen Projekten zustande gebracht hat. Dem Zusammenschluss gehören neben Fremdingen die Kommunen Wallerstein, Marktoffingen, Maihingen und Ehingen an.

Eine Behörde mahnte die Gemeinden im Nordries

Vom zuständigen Amt für Ländliche Entwicklung in Krumbach gab es bereits im Sommer vergangenen Jahres einen deutlichen Wink in Richtung Nordries, endlich aktiv zu werden. Wenn sich weiterhin nichts bewege, sehe das Amt keine Möglichkeit, staatliche Fördermittel zu gewähren und die beteiligten Gemeinden in den Genuss weiterer Vorteile kommen zu lassen, hieß es seinerzeit. Das Amt würde sogar die Beschäftigung eines sogenannten ILE-Koordinators mit 75 Prozent bezuschussen.

Der Hinweis aus Krumbach ist unterdessen wieder rund ein Jahr her. Außer einigen wenigen Gesprächen ist bis dato aber immer noch nichts Konkretes passiert. Gegenüber den Rieser Nachrichten räumte Bürgermeister Merkt freimütig ein, es sei nicht ganz einfach, seine Bürgermeisterkollegen für das Projekt zu motivieren.

