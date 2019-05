21.05.2019

1000 Euro für die Urlaubskasse

Beim Gewinnspiel unserer Zeitung hat eine Nördlingerin gewonnen

Gertrud Perlich hat nicht lange gebraucht, um die Lösung für das Retro-Rätsel unserer Zeitung zu finden. „Das geht bei mir ruckzuck. Und es ist ja auch einfach und nicht viel zu suchen.“ Perlich war die glückliche Gewinnerin, die gestern 1000 Euro gewann. Die 60-Jährige erkannte sofort, dass auf dem Bild aus dem Jahr 1904 mit drei Damen in der Fastnacht die Diskokugel nicht hinpasst.

Sie hat auch schon genaue Pläne, was mit dem Geld passieren soll: „Ich habe mir schon Gedanken gemacht, was ich damit mache, wenn ich gewinnen sollte. Das kommt in die Urlaubskasse.“

Im September unternimmt sie mit ihrem Lebensgefährten einen Städtetrip, sie reisen nach Hamburg. „Uns gefällt die Atmosphäre, das Kulinarische, auch die Kultur und die Stadt an sich“, berichtet Gertrud Perlich. Die Elbphilharmonie darf bei dem Besuch nicht fehlen. Aber sie werden auch einen Abstecher an die Nordsee machen und wollen durch das Watt wandern. „Vor ein paar Jahren sind wir schon mal in den Norden gefahren, da waren wir auch in Bremerhaven.“ Die beiden haben zusammen schon einige Städtetrips gemacht, waren in Berlin oder Wien. Aber vor allem in die Hansestadt zieht es sie immer wieder.

Beim Retro-Rätsel macht Perlich schon seit Jahren mit und das jeden Tag während der Aktion. „Wenn es schon angeboten wird“, sagt sie lachend. Natürlich gehöre eine Portion Glück dazu.

Die Rieser Nachrichten liest Gertrud Perlich jeden Tag. Dafür steht sie sogar früher auf, als sie eigentlich müsste, bevor sie zur Arbeit fährt. „Ich möchte die Zeitung ausführlich lesen und mein Frühstück dazu genießen. Das miteinander zu verbinden, ist mir sehr wichtig.“

Ihre Zeitungslektüre am Morgen beginnt sie mit der Rückseite: „Der Lokalteil kommt natürlich zuerst. Dann der Bayernteil und am Schluss die Politik.“ Seit 17 Jahren liest sie die Zeitung.

Bei anderen Gewinnspielen macht Perlich sonst eher selten mit. Ihr Lebensgefährte beschwert sich mit einem Augenzwinkern: „Ich habe noch nie etwas gewonnen.“ Die Gewinnerin entgegnet ihm: „Du machst ja auch nie mit.“

