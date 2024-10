Es gab einst einen Schreiner in Minderoffingen und einen Zimmerer in Wallerstein. Josef Faaß und Leonard Bosch hießen die beiden Herren. Vier Generationen und 110 Jahre später kann man in Minderoffingen sehen und erleben, was daraus geworden ist: die Meyr GmbH.

Gitte Händel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Minderoffingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis