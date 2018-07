18:55 Uhr

1150 Jahre Bühl gefeiert

Das Dorf blickte zwei Tage lang mit vielen Gästen auf seine lange Geschichte zurück. Es gab Musik, Theater, Kabarett, Spiele, Führungen und Ausstellungen

Von Jim Benninger

1150 Jahre – so lange datiert sind nicht einmal alle Städte, dafür aber das kleine Bühl im Ries. Mit seinen gerade mal 220 Einwohnern und vielen Besuchern feierte der Alerheimer Gemeindeteil am Wochenende das Jubiläum mit einem mittelalterlichen Sommerfest sowie Spielen und Aufführungen rund um das Dorfzentrum.

Und das alles, weil das kleine Südriesdorf auf einer Urkunde aus dem Jahr 868 genannt ist. Damals erhielt König Ludwig der Deutsche durch Tausch vom Kloster Lorch Güter „in Buila inter Retiam et sualavelden“ (in Bühl zwischen dem Ries und dem Sualafeld). Somit gilt das Dorf als eines der ältesten urkundlich genannten in unserer Gegend. Sein Name stammt vom althochdeutschen „buhli“ ab und bedeutet so viel wie Hügel, womit hier die Erhebung in der Ortsmitte gemeint ist, auf der sich die Kirche St. Maria und der befestigte Friedhof befinden. Dort gab es am Wochenende zwei Kirchenführungen. Aber auch sonst war in dem Dorf einiges an zwei Tagen geboten, zudem wurden am Sonntagvormittag noch ein Freiluft-Gottesdienst am neuen Dorf-Platz an der Schwalb mit Einweihung der 2016 grundsanierten Ortsstraße gefeiert.

Bereits am Freitagabend startete ein mittelalterliches Sommerfest mit diversen deftigen Spezialitäten aus Zeiten der Ritter und Gaukler, sowie zwei Aufführungen in Rieser Dialekt. Dabei zeigte das seit Jahren aktive „Bühler Schauspiel Ensemble“ (BSE) in seinem Schwank „Ja so warn‘s, die Rieser Bauernleut!“ viel Witziges aus vergangenen Zeiten. Und auch das komödiantische Zwiegespräch von Helmut Löfflad und Klaus Zwölfer zur Geschichte Bühls und seiner Nachbardörfer von den „Rangarutschern“ bis zu den „Schollaklopfr“ sorgte für viel Gelächter. Umrahmt wurde der Abend vom Bänkelsänger Michael Walter.

Mittelalterliche Olympiade für Kinder

Der Samstagnachmittag war zunächst vor allem zum Spielen gedacht mit einer „mittelalterlichen Kinder-Olympiade“, die unter anderem Leiterball, Baumstammwerfen, Galgenkegeln, Bogenschießen oder Steinlupfen beinhaltete. Nach Kaffee und Kuchen ging es dann zum Abendprogramm, an dem noch einmal die einheimischen Schauspieler zum Zuge kamen. Zwischen und nach den Aufführungen waren diesmal „Nordilo“ an der Reihe, und die Nördlinger Mittelalterband passte mit ihrer ansteckenden Spielfreude sehr gut in den lauen Sommerabend, der letztlich vom großen Regen verschont blieb. Auch am Samstag sorgten die vielen Helfer des Dorfzentrumteams dann wieder für gewohnt gute Speisen und Getränke. Unter anderem wurde direkt unter den Bäumen auf mehreren Schwenkgrills Essen zubereitet. An beiden Tagen gab es zudem im Obergeschoss des Dorfzentrums eine von Angelika Schmidt organisierte Bildergalerie zum Leben aus vergangenen Bühler Tagen unter anderem mit vielen Aufnahmen von alten Häusern, aber auch Zeit in der Schule oder mit Freunden zu sehen.

Alles in allem ein rundes Programm für viele Besucher aus den umliegenden Ortschaften, die Bühler selbst, und wie immer bei solchen Veranstaltungen im Dorf auch ehemalige Bürger, die sich so etwas nur selten entgehen lassen, wusste Bürgermeister Christoph Schmid. Der hob im Gespräch mit den RN darum vor allem auch die gute Bühler Dorfgemeinschaft hervor, ohne die solche Feste gar nicht zu organisieren wären.

Weitere Fotos vom Dorffest Bühl gibt es hier.

