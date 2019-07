12:20 Uhr

13-Jähriger verbrennt seine Schulbücher und Schulhefte

Ein Radler löscht den Brand zunächst, dann rückt auch die Feuerwehr aus.

In Nördlingen hat ein Schüler am Montag seine Schulbücher und -hefte verbrannt. Kurz nach Schulschluss zerteilte der Junge seine Bücher und Hefte und zündete einen Teil davon in einem Müllkorb an. Die Lehrmittel entzündeten sich laut Polizei jedoch nicht richtig und ein Fahrradfahrer löschte mit seiner Wasserflasche den kleinen Brand. Die Polizisten vor Ort fanden auf den Büchern noch den Namen des Schülers. Vorsorglich überschüttete die Freiwillige Feuerwehr den Abfallkorb nochmals mit Wasser. Der Bauhof übernahm anschließend die Leerung und Entsorgung des Mülls. Ein Sachschaden entstand nicht, die Mutter des Jungen müsste, so die Polizei, die Kosten übernehmen. Die zuständige Schule teilte mit, dass die Bücher dem Schüler geschenkt wurden, da sich der Lehrstoff geändert habe. (pm)

