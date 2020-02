13-jährige Kuh-Forscherin aus dem Ries gewinnt Schwaben-Wettbewerb

Plus Die 13-jährige Louisa Zajitschek vom Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasium holt den ersten Platz bei „Schüler experimentieren“. So geht die Reise jetzt für sie weiter.

Für eine Jugendliche hat Louisa Zajitschek ein eher ungewöhnliches Hobby. Wo etwaige Altersgenossen den ganzen Tag auf dem Bolzplatz oder vor dem Computer verbringen, geht die 13-Jährige am Liebsten in den Kuhstall.

Denn Louisa interessiert sich für Rinder. So sehr, dass sie den Tieren gleich ein ganzen Forschungsprojekt gewidmet hat (wir berichteten). Für diese Arbeit wurde die Schülerin mit dem ersten Platz des Wettbewerbs „Schüler experimentieren“ in der Kategorie Biologie ausgezeichnet.

Louisa konnte sich gegen zahlreiche Konkurrenten durchsetzen

Die Siegerehrung des Wettbewerbs fand am vergangenen Freitag im Augsburger MAN-Museum statt. Dort stellten 101 Teilnehmer in 57 Projekten ihre Kreativität und ihr Können unter Beweis. Die Jungforscher kommen aus Augsburg und Schwaben. Die Projekte waren vielseitig: Feinstaubfilter, organischer Pflanzendünger oder die Herstellung von biologisch abbaubaren Plastiktüten wurden erforscht.

„Ich habe mir in der Halle einmal meine Konkurrenten angesehen, die haben alle super Projekte gehabt, und alle hätten einen Preis verdient“, sagt Louisa im Gespräch mit unserer Zeitung. Und dennoch konnte sich die 13-Jährige letztlich gegen diese große Konkurrenten durchsetzten.

Louisa Zajitschek (siebte von links) hat Grund zu jubeln. Hier ist sie mit den anderen Siegern und Verantwortlichen des Wettbewerbs zu sehen. Bild: Herbert Gairhos/cromos

Wer mit Louisa über ihr Forschungsprojekt spricht, der merkt schnell: Die Schülerin ist extrem begeisterungsfähig, sie arbeitet präzise und umfassend. Für ihre Studie hat das Mädchen über einen Zeitraum von drei Monaten mit insgesamt 93 Rindern gearbeitet.

So geht es jetzt für die Schülerin weiter

Bei dem Projekt unterstützt wurde Louisa von ihrem Biologielehrer des Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasiums, Korbinian Sterner. Ob Louisa später einmal beruflich in der Forschung arbeiten möchte? „Eher nicht, ich will wahrscheinlich Tierärztin werden“, sagt die 13-Jährige und schiebt hinterher: „Aber natürlich für Groß- und Nutztiere“. Ob es sich dabei um Schweine oder Rinder handelt – das ist Louisa dabei egal.

Nach ihrem Sieg in Augsburg tritt sie im April gegen die anderen bayerischen Regionalsieger an. In ihrem Projekt wollte Louisa eine Antwort auf die Frage, ob Rinder ihnen bekannte Lebewesen anhand von Fotos wiedererkennen können. Und, wie sie bei ihnen unbekannten Tieren reagieren.

