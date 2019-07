vor 17 Min.

1300 Sportler kommen beim Nördlinger Stadtlauf ins Ziel

Beim 16. Nördlinger Stadtlauf gibt es sogar mehr als 100 Nachmeldungen - und erstmals einen roten Teppich.

Von Hans Niederhuber

Bereits die Zahl der Voranmeldungen ließ erahnen, dass die Teilnehmerzahl mit dem Teilnehmerrekord des Nördlinger Stadtlaufes 2019 vom vergangenen Jahr 2019 nicht ganz erreicht werden kann. Zusammen mit den Nachmeldungen am Wettkampftag kamen dennoch fast 1300 Teilnehmer ins Ziel am Nördlinger Stadtlauf, der in diesem Jahr bereits zum 16. Mal ausgetragen wurde. Bei sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad fanden sich auch unzählige Zuschauer ein. Rund um Rathaus, St. Georg, Kriegerbrunnen und Fußgängerzone, vor allem aber auf dem Marktplatz wurden die Athleten lautstark angefeuert.

Stadtlauf Nördlingen 2019: Das sind die Gewinner

Diese boten dafür im Gegenzug ab 14.45 Uhr ein Spektakel der besonderen Art. Sowohl Schüler, als auch Erwachsene mussten gleich zweimal am Publikum vorbei über den Marktplatz laufen und boten auf den letzten Metern im Zielkanal spannende Sprints und Zweikämpfe. Den Zieleinlauf erlebten dieses Jahr erstmals alle Läuferinnen, Läufer und Walker auf einem roten Teppich, der noch den letzten Ansporn gab.

841 Teilnehmer des Hauptlaufes kommen ins Ziel

Das größte Teilnehmerfeld mit 841 Finishern entfiel auf den Hauptlauf, der über eine Distanz von rund sechs Kilometern sowohl durch, als auch um die Stadt geleitet worden ist. Erster unter den Männern wurde Timo Schmitz vom TSV Oettingen, der mit 19:30 Minuten kurz vor dem Zweitplatzierten Florian Kerber vom Hochschulzentrum Donau-Ries (19:35 Min.) das Ziel erreichte.

Stadtlauf Nördlingen: Die schnellste Frau ist 2005 geboren

Dritter unter den Männern wurde Sutiyan Ashanloo mit 19:40 Minuten. Schnellste Frau war Lisa Maisch vom KSG Gerlingen in 23:14 Min., gefolgt von Christine Lernhard vom SV Mauren in 24:30 Min. und Chiara Schuster in 24:42 Minuten. Motivierend für viele war auch die gesonderte Wertung für Kollegenteams. Unter die Kategorie „sportlichste Firma“ fielen die Gruppen, die die meisten Athleten stellen konnten. (1) Firmengruppe Appl mit 62 Teilnehmern, (2) Wipfler-Plan, 54 Teilnehmer, (3) Lebenshilfe Donau-Ries, 32 Teilnehmer, und viele weitere.

Zu den sportlichsten Hobbymannschaften zählten neben den erstplatzierten Gruppierungen wie der (1) Neuapostolischen Kirche mit beachtlichen 92 Teilnehmern, (2) Laufkurs des TSV Nördlingen mit 35 Teilnehmern, (3) Raiffeisen-Volksbank Ries eG mit 20 Teilnehmern, zahlreiche Vereine aus der Region.

Rund 300 Kinder beim 16. Nördlinger Stadtlauf

Auch der Nachwuchs war mit über 300 Kindern stark vertreten. Allein die Grundschule Nördlingen-Mitte samt Außenstelle Baldingen stellte 86 Läufer, gefolgt von der Hans-Schäufelin-Grundschule (21) und der Kita Deininger Mauer (13), sowie zahlreichen Kindergärten. Wie in den Vorjahren durften die Kleinsten (Jahrgang 2013 und jünger) einmal, Schüler der Jahrgänge 2010 bis 2012 (Wertung 1) und Jahrgänge 2007 bis 2009 (Wertung 2) zweimal vom Marktplatz über die Eisengasse, Judengasse und Fußgängerzone, vorbei am Kriegerbrunnen zurück zum Marktplatz laufen.

Nördlingen läuft - am Samstag fand der 16. Stadtlauf in der Riesmetropole Nördlingen statt. Video: Jochen Aumann

Nicht zu vergessen sind die 96 Walker und die elf Handicapläufer, die den Stadtlauf zu einem Event für alle werden lässt, die sich gerne unter freien Himmel sportlich betätigen wollen. Während die Athleten von den begeisterten Zuschauern angefeuert und motiviert wurden, sorgten zahlreiche, fleißige Helfer dafür, dass die gesamte Veranstaltung reibungslos ablief. Der Lauftreff des TSV Nördlingen, einem Mitgliedsverein der LG Donau-Ries, Feuerwehr und Polizei, der Club der Pfadfinderfreunde, wie auch die Pfadfinder selbst, aber auch die freiwilligen Helfer von BRK und weiterer Teams packten gemeinsam mit an, um alle Sportler vor, während und nach dem Lauf bestens zu versorgen.

Wertungen und Platzierungen des 16. Nördlinger Stadtlaufs

Hauptlauf Männer

Timo Schmitz 19:30 MHK Florian Kerber 19:35 M35 Sutiyan Ashanloo 19:40 MHK





Hauptlauf Frauen

Lisa Maisch 23:22 MHK Christine Lernhard 24:37 W35 Chiara Schuster 24:51 WHK





Wertung schnellste Firma

APPL Markus Lutz 22:08 WipflerPLAN Sebastian Seiler 21:22 Eisen-Fischer Bernd Strauß 21:52





Wertung sportlichste Firma

APPL 62 Teilnehmer WipflerPLAN 54 Teilnehmer Lebenshilfe Donau-Ries 32 Teilnehmer





Wertung sportlichste Hobbymannschaft

Neuapostolische Kirche 92 Teilnehmer Raiffeisen-Volksbank Ries 20 Tielnehmer TSV Wemding/LG Märchenwald 18 Tielnehmer

