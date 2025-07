E-Scooter ohne Versicherung: 14-Jähriger wird angezeigt

Die Polizei hat einen 14-Jährigen am Dienstagnachmittag in der Alerheimer Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Jugendliche fiel laut dem Bericht der Beamten mit seinem E-Scooter auf, da kein Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter keine Zulassung hatte. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und der Jugendliche erhält nun eine Anzeige. (AZ)

86733 Alerheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrskontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis