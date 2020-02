13:02 Uhr

14-jähriges Mädchen stiehlt Kosmetik in Nördlingen

In einem Drogeriemarkt in Nördlingen ist ein Diebstahl beobachtet worden.

In einem Nördlinger Drogeriemarkt ist ein Mädchen bei einem Diebstahl beobachtet worden. Was nach der Anzeige geschah.

Ein 14 Jahre altes Mädchen aus dem Nordries hat am Freitag gegen 14 Uhr einen Ladendiebstahl in einem Nördlinger Drogeriemarkt begangen. Dabei ist sie laut einem Bericht der Polizei beobachtet worden. Das Mädchen entwendete demzufolge Kosmetik im Wert von 9,95 Euro. Nach Aufnahme der Anzeige wurde das Mädchen in die Obhut des Vaters entlassen. (pm)

Themen folgen