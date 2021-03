16:00 Uhr

15-Jährige läuft in Nördlingen in Motorradfahrer

In Nördlingen kam es zu einem Unfall, als ein 15-jähriges Mädchen in einen Motorradfahrer lief und beide zu Fall kamen.

Eine Jugendliche ist am Montag in in der Würzburger Straße auf Höhe des Schnellrestaurants in Nördlingen mit einem Motorrad zusammengestoßen. Die 15-Jährige war laut Polizei auf die Straße gelaufen, um einen Pkw-Fahrer an der Ampel auf sich aufmerksam zu machen. Möglicherweise kannte sie den Fahrer.

Nördlingen: Das Mädchen läuft beim Überqueren der Straße in einen Motorradfahrer und bringt beide zu Fall

Als das Mädchen allerdings die Fahrbahn wieder zurück überquerte, achtete sie laut Polizei nicht auf den Verkehr und übersah einen von rechts kommenden Motorradfahrer. Sie lief direkt in das Fahrzeug hinein und brachte den Motorradfahrer, der sehr langsam fuhr, zu Fall. Beide Personen blieben unverletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (pm)

