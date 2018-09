vor 38 Min.

15-Jähriger stößt 39 Jahre alte Frau um

Der Jugendliche warf außerdem mit Stühlen und Gläsern.

Ein Streit ist am Samstagabend gegen 21.20 Uhr in der Nördlinger Innenstadt eskaliert. Nach Angaben der Polizei hatte ein 15-Jähriger zunächst eine 39-jährige Frau umgestoßen. Diese wurde leicht verletzt und erlitt Schmerzen im Rückenbereich. Im weiteren Verlauf gingen zwei Personen dazwischen, was den Täter dann veranlasste, mehrere Stühle und ein Glas in die Richtung dieser Personen zu werfen. (pm)

