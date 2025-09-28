Strafanzeige: 15-Jähriger mit zu schnellem Zweirad unterwegs

Viel zu schnell unterwegs war ein 15-Jähriger in Nördlingen. Er hatte nämlich nur eine Mofa-Prüfbescheinigung, fuhr aber laut Polizeibericht ein Kleinkraftrad, das eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern erreichte. Kontrolliert wurde er am Samstag, gegen 23.45 Uhr, im Bereich des Bahnhofes, gemeinsam mit anderen Kleinkraftfahrern. Der 15-Jährige hatte sich kurz zuvor das Zweirad von einem Freund ausgeliehen, der nicht der Halter ist, aber auch vor Ort war. Gegen den Fahrer wird Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet, gegen den Freund wegen Beihilfe dazu. (AZ)

Strafanzeige Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zweirad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis