15-Jähriger fährt ohne Fahrerlaubnis: Polizei kontrolliert Kleinkraftradfahrer in Nördlingen

Nördlingen

Strafanzeige: 15-Jähriger mit zu schnellem Zweirad unterwegs

Die Polizei kontrolliert eine Gruppe beim Nördlinger Bahnhof. Für zwei von ihnen endet das mit einer Strafanzeige.
    Die Polizei hat in Nördlingen einen 15-Jährigen dabei erwischt, wie er ohne die richtige Fahrerlaubnis mit einem Kleinkraftrad unterwegs war.
    Die Polizei hat in Nördlingen einen 15-Jährigen dabei erwischt, wie er ohne die richtige Fahrerlaubnis mit einem Kleinkraftrad unterwegs war. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Viel zu schnell unterwegs war ein 15-Jähriger in Nördlingen. Er hatte nämlich nur eine Mofa-Prüfbescheinigung, fuhr aber laut Polizeibericht ein Kleinkraftrad, das eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern erreichte. Kontrolliert wurde er am Samstag, gegen 23.45 Uhr, im Bereich des Bahnhofes, gemeinsam mit anderen Kleinkraftfahrern. Der 15-Jährige hatte sich kurz zuvor das Zweirad von einem Freund ausgeliehen, der nicht der Halter ist, aber auch vor Ort war. Gegen den Fahrer wird Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet, gegen den Freund wegen Beihilfe dazu. (AZ)

