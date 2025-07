150-jähriges Jubiläum: So schön war das Feuerwehrfest in Hochaltingen

„Wer no nia in Holde war, der hot d Welt noned gseha!“, singt die Band Okomod in ihrem „Holdelied“. Und tatsächlich war am vergangenen Sonntag in Hochaltingen einiges los: nämlich der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum, der Festumzug. Gegen Mittag war im Festzelt bereits reger Betrieb, auch im eigens aufgebauten Biergarten hatten sich schon etliche Besucherinnen und Besucher niedergelassen. Um 13.30 Uhr war es dann so weit: Die Feuerwehren, Musikkapellen und anderen Vereine marschierten durch das Dorf, die Hochaltinger natürlich ganz vorne mit ihren Festdamen dabei. Am Straßenrand hatten sich bereits viele Zuschauerinnen und Zuschauer versammelt, von denen der ein oder andere eine nasse Überraschung erlebte – denn einige Feuerwehren hatten Schläuche dabei, mit denen sie die Umstehenden abspritzten.

Anna-Lena Schachtner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fremdingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochaltingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis