Freiwillige Feuerwehr Hürnheim feiert: Schirmherrschaft als besondere Wertschätzung

„Hürne brennt“ hieß es beim 150-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr Hürnheim seit Donnerstag in dem 300 Einwohner zählenden Dorf am Fuß des historisch bekannten Albuchs. Und auch am Montagabend geht es weiter: Der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder wird ab 18 Uhr im Festzelt erwartet. Auftakt zum vielschichtig aufgestellten Jubiläumsfest war mit einem Festakt samt Bieranstich durch Schirmherrn Karl „Charly“ Wolfinger und einer DJ-Party am Donnerstagabend.

