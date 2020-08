vor 1 Min.

16-Jähriger aus Nördlingen fährt betrunken mit dem Auto seines Opas

Der Schüler hat zudem keinen gültigen Führerschein. Familienintern wie strafrechtlich werde nun wohl einiges aufzuarbeiten sein, schreibt die Nördlinger Polizei in einer Mitteilung.





In Nördlingen beendete die Polizei am Freitag die nächtliche Spritztour eines 16-Jährigen mit dem Auto seines Großvaters. Wie die Beamten berichten, war der Schüler um kurz nach 1 Uhr rückwärts aus der Garage seines Opas in einem Nördlinger Ortsteil gefahren und dabei gegen den Zaun des Nachbarn gestoßen. Unbeeindruckt setzte der Junge seine Fahrt mit dem zwischenzeitlich am Heck beschädigten Auto fort.

In der Nähe eines Schnellrestaurants in der Würzburger Straße konnten Polizisten den Schüler stoppen. Einen gültigen Führerschein konnte der junge Mann den Beamten nicht vorzeigen, außerdem war er betrunken; der Alkohol-Test zeigte laut Polizeiangaben über eine Promille an. Nach einer Blutentnahme kam der 16-Jährige in die Obhut seiner Mutter. Insgesamt verursachte er einen Sachschaden von rund 1500 Euro. Familienintern, wie auch strafrechtlich werde nun wohl einiges aufzuarbeiten sein, schreibt die Polizei in einem Pressebericht. RN

