vor 18 Min.

16-Jähriger droht bei Streit in Nördlingen mit Küchenmesser

Bei einem belanglosen Streit hat nach Polizeiangaben ein Jugendlicher einen anderen mit einem Küchenmesser bedroht. Ein Dritter verletzte sich leicht, als er dem 16-Jährigen das Messer abnahm.

Zwei Jugendliche haben sich am Montagnachmittag in Nördlingen gestritten, dabei bedrohte einer der den anderen mit einem Küchenmesser. Nach Angaben der Polizei kam es in der Küche einer Jugend-Wohngemeinschaft zu einem belanglosen Streit. Dabei nahm ein 16-Jähriger ein Küchenmesser in die Hand und bedrohte einen 17-Jährigen.

Ein anderer Jugendlicher mischte sich ein und verletzte sich leicht an der Hand, als er dem 16-Jährigen das Messer abnahm. Der Jugendliche, der den 17-Jährigen bedrohte, wird nun wegen Bedrohung und fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. (pm)

