16-jähriges Mädchen wird in Deiningen von Hund gebissen

In der Hauptstraße in Deiningen ist am Donnerstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, eine 16-Jährige von einem Hund gebissen worden. Als das Mädchen gerade die Straße überqueren wollte, musste sie in der Fahrbahnmitte auf einer Verkehrsinsel kurz warten. Zur gleichen Zeit befand sich dort eine ältere Frau mit ihren Hunden. Einer biss der 16-Jährigen unvermittelt in die rechte Wade.

Als sie die Hundehalterin daraufhin ansprach, reagierte diese abwertend und lief weiter in Richtung Schulstraße. Das Mädchen begab sich noch am selben Tag in ärztliche Behandlung. Bei der Hundehalterin handelt es sich um eine circa 60- bis 70-jährige Frau mit schulterlangen, lockigen, grauen Haaren. Die Frau war zum Zeitpunkt des Vorfalls mit zwei Hunden unterwegs. Beide waren angeleint. Bei einem handelte es sich um einen Schnauzer, der zweite Hund hatte ein weiß-braun geflecktes Fell. Die Polizei bitte um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09081/29560. (AZ)