16-Jährige verletzt: Unfall mit Leichtkraftrad bei Nördlingen

Eine 16-Jährige hat sich bei Nördlingen verletzt, nachdem sie mit ihrem Leichtkraftrad gestürzt war. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Jugendliche am vergangenen Mittwoch gegen 15 Uhr auf der B25 von Wallerstein kommend in Richtung Möttingen. An der Ausfahrt Nördlingen/Augsburger Straße fuhr sie von der Bundesstraße ab. In der Kurve stürzte sie, weil sie vermutlich die Geschwindigkeit nicht angepasst hatte. Die Jugendliche musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. (AZ)

