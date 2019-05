vor 33 Min.

16-jähriger fährt in Ederheim ohne Führerschein

Die Polizei stoppte einen 16-jährigen, der in Ederheim ohne Führerschein gefahren ist.

Ein 16-jähriger Nördlinger ist in Ederheim ohne Führerschein gefahren. Das war nicht sein einziger Verstoß.

Ein 16-Jähriger aus Nördlingen ist am Mittwochnachmittag mit einem Leichtkraftrad in Ederheim gefahren. Nach Angaben der Polizei war am Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht und der Fahrer trug keinen Helm. Es stellte sich außerdem heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert und nicht zugelassen war.

Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Zulassung angezeigt. (pm)

