Ohne Kennzeichen auf dem E-Scooter unterwegs

Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Montag in der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Der Grund dafür war das fehlende Versicherungskennzeichen, berichtet die Polizei. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Jugendliche erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

