16-Jähriger stiehlt Parfum in Nördlingen und wird von Polizist verfolgt

Nördlingen

Jugendlicher stiehlt teures Parfum in Nördlingen

Ein 16-Jähriger hat ein teures Parfum in Nördlingen geklaut. Dabei wurde er von einem Polizist gestellt, der zur Tatzeit eigentlich frei hatte.
    Ein Jugendlicher hat am Freitag ein teures Parfum in Nördlingen gestohlen.
    Ein Jugendlicher hat am Freitag ein teures Parfum in Nördlingen gestohlen. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    In Nördlingen hat am Freitag gegen 16.45 Uhr ein 16-Jähriger in einer Drogerie in der Innenstadt Parfüm gestohlen. Als ihn eine Verkäuferin stoppen wollte, flüchtete der Jugendliche. Ein Polizeibeamter, der zu der Tatzeit frei hatte, wurde auf den Vorfall aufmerksam, verfolgte den Dieb und konnte ihn gemeinsam mit einer Streife aufhalten. Der Diebstahlschaden liegt bei über 300 Euro. (AZ)

