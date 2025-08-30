Jugendlicher stiehlt teures Parfum in Nördlingen

In Nördlingen hat am Freitag gegen 16.45 Uhr ein 16-Jähriger in einer Drogerie in der Innenstadt Parfüm gestohlen. Als ihn eine Verkäuferin stoppen wollte, flüchtete der Jugendliche. Ein Polizeibeamter, der zu der Tatzeit frei hatte, wurde auf den Vorfall aufmerksam, verfolgte den Dieb und konnte ihn gemeinsam mit einer Streife aufhalten. Der Diebstahlschaden liegt bei über 300 Euro. (AZ)

