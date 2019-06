vor 10 Min.

160 RN-Leser dürfen im Riesenrad frühstücken

Unsere Gewinnerliste wird jeden Tag aktualisiert. Schon über 2000 Leser haben mitgemacht. Rückmeldung ist nötig.

Von Robert Milde

Schon mehr als 2000 RN-Leser haben sich bislang bei unserer Aktion „Weißwurstfrühstück im Riesenrad“ beteiligt. Im Unterschied zur Verlosung von vor zwei Jahren ermitteln wir diesmal bis zum kommenden Mittwoch jeden Tag fünf Gewinner und werden sie hier veröffentlichen. Alle Teilnehmer, die nicht gewonnen haben, bleiben im Lostopf und haben am nächsten Tag eine neue Gewinnchance. Insgesamt 160 RN-Leser dürfen am Samstag, 22. Juni, ab etwa 9.30 Uhr im Europa-Rad der Schausteller-Familie Kipp aus Bonn ein Weißwurst-Frühstück mit Getränk und mindestens eine halbe Stunde lang die herrliche Aussicht genießen. Obendrauf folgt noch ein bisschen politische Bildung: Die drei bislang feststehenden Kandidaten bei der Wahl des Nördlinger Oberbürgermeisters im Jahr 2020, Rita Ortler (SPD), Steffen Höhn (CSU) und David Wittner (PWG), werden bei der Aktion von Gondel zu Gondel wechseln und mit den Menschen in lockerer Atmosphäre persönlich über ihre Wünsche und Vorstellungen sprechen.

Zusammengetan haben sich für diese Aktion neben der Schausteller-Familie Kipp und den Rieser Nachrichten die Metzgerei Schlecht, das Fürst Wallerstein Brauhaus, die Bäckerei Haußer und Uli Wenger, der Wirt von „Wengers Brettl“ in Nördlingen. Sie allen wollen dafür sorgen, dass die 160 Gewinner in 40 Gondeln ein unvergessliches Erlebnis auf der Nördlinger Mess’ haben. Was dazu notwendig ist? Am besten keine Höhenangst, gesunder Appetit auf eine bayerische Brotzeit und natürlich ein bisschen Glück bei der Verlosung. Mitmachen kann man entweder per Mail an riesenrad@rieser-nachrichten.de oder noch einfacher im Internet bei unserem Facebook-Auftritt unter facebook.com/RieserNachrichten. Einsendeschluss ist der kommende Dienstag, 19. Juni, um Punkt 24 Uhr.

Die bisherigen Gewinner:

Mittwoch, 12. Juni:

Leon Bosch bereits bestätigt

Marlies Straub bereits bestätigt

Kevin Helmsteiner bereits bestätigt

Diana Deubler bereits bestätigt

Sabrina Beck bereits bestätigt

Donnerstag, 13. Juni:

Johanna Braun bereits bestätigt

Ursula Schweyer bereits bestätigt

Daniel Strauß bereits bestätigt

Herbert Assel bereits bestätigt

Manfred Elpelt bereits bestätigt

Freitag, 14. Juni:

Marion Kirchner bereits bestätigt

Peter Steinmeyer bereits bestätigt

Margit Löfflad bereits bestätigt

Carmen Schneider bereits bestätigt

Christian Köder bereits bestätigt

Samstag, 15. Juni:

Teilnahme über Facebook:

Martina Berndorfer

Michael Walter

Heiko Hertle

Teilnahme per E-Mail:

Stefanie Bosch

Christoph Thorwart

Sonntag, 16. Juni:

Teilnahme über Facebook:

Monika Kindlein

Fabian Birkert

Teilnahme per E-Mail:

Marianne Rößler

Karl Fürnrohr

Amenze Obanor

Die Teilnehmer, die uns eine Mail geschickt haben, werden wir bis Montag auch per Mail verständigen und bitten nur um kurze Bestätigung, die Facebook-Gewinner bitten wir um eine Nachricht an riesenrad@rieser-nachrichten.de mit Angabe von Namen und Adresse sowie Telefonnummer.

Die nächsten Gewinner gibt’s am Montagnachmittag. Und nicht vergessen: Den Beitrag über die Aktion teilen und liken UND die Rieser Nachrichten-Seite mit „Gefällt mir“ markieren – dann seid Ihr im Lostopf. Wir drücken Euch die Daumen!

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355

Themen Folgen