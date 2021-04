17-Jähriger wird bei Unfall in Nördlingen leicht verletzt

Eine 44-jährige Autofahrerin übersieht einen entgegenkommenden Kleinkraftradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß.

Bei einem Unfall in der Nähe des Nördlinger Recyclinghofes ist am Freitagnachmittag ein 17-Jähriger leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr eine 44-jährige Autofahrerin entlang der Fritz-Hopf-Straße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Recyclinghof. Sie wollte dort nach links in eine Parkbucht einfahren, soll jedoch einen entgegenkommenden 17-jährigen Kleinkraftradfahrer übersehen haben, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Jugendliche kam dabei zu Sturz und musste leicht verletzt vom Rettungswagen in das Krankenhaus Nördlingen eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden von geschätzten 7.500 Euro. (pm)

