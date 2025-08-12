Icon Menü
17-Jähriger auf Leichtkraftrad verliert Beifahrer – Sozius verletzt und alkoholisiert

Deiningen

17-Jähriger auf Leichtkraftrad verliert seinen Sozius

Bei dem Sturz verletzt sich der junge Mann und muss im Krankenhaus behandelt werden. Der Polizei fällt noch etwas auf.
    • |
    • |
    • |
    Ein junger Mann hat in Deiningen seinen Sozius verloren.
    Ein junger Mann hat in Deiningen seinen Sozius verloren. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 21.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Deiningen und Alerheim ereignet. Ein 17-Jähriger befuhr diese mit seinem Leichtkraftrad von Deinigen nach Alerheim. In einer Linkskurve stürzte laut Polizeibericht sein 18-jähriger Sozius plötzlich vom Kraftrad und fiel ins angrenzende Feld. Hierbei erlitt er den Angaben nach mittelschwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 18-Jährige habe zum Unfallzeitpunkt 1,0 Promille gehabt. Der Fahrzeugführer selbst hatte keinen Alkohol konsumiert. (AZ)

