17-Jähriger auf Leichtkraftrad verliert seinen Sozius

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 21.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Deiningen und Alerheim ereignet. Ein 17-Jähriger befuhr diese mit seinem Leichtkraftrad von Deinigen nach Alerheim. In einer Linkskurve stürzte laut Polizeibericht sein 18-jähriger Sozius plötzlich vom Kraftrad und fiel ins angrenzende Feld. Hierbei erlitt er den Angaben nach mittelschwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 18-Jährige habe zum Unfallzeitpunkt 1,0 Promille gehabt. Der Fahrzeugführer selbst hatte keinen Alkohol konsumiert. (AZ)

