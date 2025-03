Auf dem E-Scooter in Nördlingen ohne Kennzeichen unterwegs

Einen 17-Jährigen auf einem E-Scooter ohne Kennzeichen hat die Polizei am Montag in Nördlingen kontrolliert. Demnach fuhr der junge Mann gegen 21.10 Uhr die Augsburger Straße entlang, als er angehalten und kontrolliert wurde. Hierbei stellten die Beamten fest, dass an dem E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht ist. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bußgeldverfahren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis