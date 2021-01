vor 18 Min.

18-Jähriger fährt betrunken Auto in Nördlingen

Bei einer abendlichen Kontrolle stellt die Nördlinger Polizei fest, dass ein junger Mann betrunken Auto fährt. Welche Konsequenzen den 18-Jährigen erwarten.

Die Polizei hat in Nördlingen einen alkoholisierten 18-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten berichten, kontrollierten sie den jungen Mann am Montagabend an der Bürgermeister-Reiger-Straße. Dabei nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr und führten einen Atemalkoholtest durch. Da dieser einen Wert von 0,56 Promille ergab, erhält der 18-Jährige nun ein Fahrverbot. RN

