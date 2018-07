vor 45 Min.

18-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Ein junger Mann kommt zwischen Möttingen und Ziswingen von der Straße ab und überschlägt sich mehrfach.

Zwischen Möttingen und Ziswingen ist am Dienstagnachmittag ein 18-Jähriger mit seinem Auto in einer scharfen Linkskurve nach links von der Sraße abgekommen. Warum ist bislang nicht klar. Wie die Polizei mitteilt, überschlug sich das Auto mehrmals und kam in einem angrenzenden Feld zum Liegen.

Der junge Fahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Zentralklinikum Augsburg gefahren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro.

Bei dem Einsatz waren mehrere Feuerwehren zur Bergung und Verkehrsregelung vor Ort. pm

