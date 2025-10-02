Icon Menü
18-jährige Fahrerin verunglückt bei Lkw-Kollision: Zwei Leichtverletzte und Totalschaden

Neresheim

18-jährige Autofahrerin prallt mit Lkw zusammen

Eine junge Autofahrerin ist mit ihrem Wagen am Donnerstag zu weit ins Bankett geraten.
    • |
    • |
    • |
    Zwei Personen wurden bei einem Unfall verletzt.
    Zwei Personen wurden bei einem Unfall verletzt. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Zwei Leichtverletzte und rund 25000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der K3297 ereignete. Eine 18-Jährige war gegen 7.15 Uhr mit ihrem Kia zwischen Hohenlohe und Elchingen unterwegs, als sie zu weit nach rechts Richtung Bankett geriet. Sie lenkte gegen, verlor hierbei jedoch die Kontrolle über ihr Auto und geriet auf die Gegenfahrspur, wo sie mit einem Lkw eines 54-Jährigen zusammenstieß. Die 18-Jährige und ihr ebenfalls 18 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße bis etwa 8.20 Uhr voll gesperrt. Am Kia entstand Totalschaden. Der Lkw-Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzen. (AZ)

