18-jährige Autofahrerin prallt mit Lkw zusammen

Zwei Leichtverletzte und rund 25000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der K3297 ereignete. Eine 18-Jährige war gegen 7.15 Uhr mit ihrem Kia zwischen Hohenlohe und Elchingen unterwegs, als sie zu weit nach rechts Richtung Bankett geriet. Sie lenkte gegen, verlor hierbei jedoch die Kontrolle über ihr Auto und geriet auf die Gegenfahrspur, wo sie mit einem Lkw eines 54-Jährigen zusammenstieß. Die 18-Jährige und ihr ebenfalls 18 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße bis etwa 8.20 Uhr voll gesperrt. Am Kia entstand Totalschaden. Der Lkw-Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzen. (AZ)

