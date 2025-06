Roller frisiert - 18-Jähriger ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

Polizeibeamte haben am Montagabend einen 18-jährigen Rollerfahrer in der Maria-Penn-Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er sein Fahrzeug umgebaut hat, damit es schneller fährt. Da der junge Mann nur im Besitz der Führerscheinklasse AM ist, wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der Roller sichergestellt, um ein Gutachten zu erstellen. (AZ)

