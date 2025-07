Gerichtsprozess: 18-Jähriger rast im Ries vor der Polizei davon

Ein defektes Rücklicht an seinem Fahrzeug hat einen 18-Jährigen zu einem Verhalten veranlasst, das ihm eine Menge Ärger und darüber hinaus auch noch ein Gerichtsverfahren eingebracht hat. Mit Freunden war der junge Mann an einem Winterabend auf der Ortsdurchfahrt einer Gemeinde im Ries unterwegs, als er am Straßenrand ein Polizeifahrzeug mit zwei Beamten bemerkte, die den fließenden Verkehr beobachteten. Daraufhin geriet der Mann offenbar in Panik, wohl in der Sorge, dass er wegen der defekten Heckleuchte der Polizei auffallen würde. Die Ereignisse, die sich danach abspielten, endeten für ihn schließlich vor dem Nördlinger Amtsgericht. Der Tatvorwurf: verbotenes Kraftfahrzeugrennen.

