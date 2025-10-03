Icon Menü
18-Jähriger schlägt 15-jähriges Mädchen auf Nördlinger Marktplatz - Polizei ermittelt

Nördlingen

18-Jähriger schlägt auf Nördlinger Marktplatz 15 Jahre altes Mädchen

Zudem wird auch ein 19-Jähriger leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.
    • |
    • |
    • |
    Ein 18-Jähriger hat zwei Menschen auf dem Nördlinger Marktplatz geschlagen.
    Ein 18-Jähriger hat zwei Menschen auf dem Nördlinger Marktplatz geschlagen. Foto: Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)

    Zugeschlagen hat ein 18-Jähriger im Bereich des Marktplatzes in Nördlingen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 0.20 Uhr, der Jugendliche schlug einem 15-jährigen Mädchen und einem 19-jährigen jungen Mann mit der Hand ins Gesicht. Dabei erlitten beide Schmerzen, wurden aber nur leicht verletzt und mussten nicht ärztlich behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Körperverletzung gegen den 18-Jährigen. Den Vorfall konnten mehrere namentlich bekannte Zeugen beobachten. (AZ)

