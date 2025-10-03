18-Jähriger schlägt auf Nördlinger Marktplatz 15 Jahre altes Mädchen

Zugeschlagen hat ein 18-Jähriger im Bereich des Marktplatzes in Nördlingen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 0.20 Uhr, der Jugendliche schlug einem 15-jährigen Mädchen und einem 19-jährigen jungen Mann mit der Hand ins Gesicht. Dabei erlitten beide Schmerzen, wurden aber nur leicht verletzt und mussten nicht ärztlich behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Körperverletzung gegen den 18-Jährigen. Den Vorfall konnten mehrere namentlich bekannte Zeugen beobachten. (AZ)

