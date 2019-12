11:40 Uhr

19-Jährige mit Alkoholvergiftung auf Intensivstation

Die junge Frau und eine Jugendliche werden in Nördlingen in hilfloser Lage von Passanten gefunden.

Eine 17 Jahre alte Jugendliche aus dem Landkreis und eine 19 Jahre junge Frau aus dem angrenzenden Mittelfranken sind am vergangenen Wochenende in hilfloser Lage in Nördlingen von Passanten gefunden worden. Beide hatten zu viel Alkohol getrunken und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die 19-Jährige musste sogar auf die Intensivstation verlegt werden, berichtet die Polizei. (pm)