12:30 Uhr

19-Jähriger fährt gegen Zapfsäule und flieht

Ein 19-jähriger Autofahrer ist in Möttingen gegen die Zapfsäule einer Tankstelle gefahren.

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Montag um 7.36 Uhr in Möttingen beim rückwärts rangieren gegen die Zapfsäule einer Tankstelle gefahren. Dabei entstand an der Zapfsäule ein Sachschaden von 1000 Euro. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in etwa gleicher Höhe.

Da der Vorfall durch die Videokamera der Tankstelle aufgezeichnet wurde, konnte der Fahrer nach Angaben der Polizei schnell ermittelt werden. (pm)

Themen folgen