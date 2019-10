10:01 Uhr

19-Jähriger fährt in Schlangenlinien durch Nördlingen

Die Polizei hat bei einem Mann eine geringe Menge an Marihuana gefunden.

Ein 19-Jähriger fuhr am Samstag offensichtlich unter Drogeneinfluss Auto.

In Nördlingen ist der Polizei am Samstag gegen 22.30 Uhr ein Auto aufgefallen, das in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle zeigte der 19-jährige Fahrer Anzeichen, die auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum hindeuteten.

Aufgrund der ausgeprägten Ausfallerscheinungen wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Weiter fanden die Beamten nach eigenen Angaben bei dem Mann noch eine geringe Menge an Marihuana. (pm)

Themen folgen