10:33 Uhr

19-Jähriger kommt mit seinem Auto ins Rutschen: Drei Pkw beschädigt

Drei Autos sind bei einem Unfall in Nördlingen beschädigt worden.

Die Summe des gesamten Schadens ist fünfstellig.

Bei einem Unfall am Montag, gegen 15.30 Uhr, sind in Nördlingen drei Autos beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 19 Jahre alter Autofahrer von der Nürnberger Straße nach links in die Hofer Straße abbiegen. Dabei kam er ins Rutschen und beschädigte zwei Autos, die auf der Abbiegespur standen. Der Gesamtschaden beträgt rund 12500 Euro. (pm)

