vor 14 Min.

19-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall bei Munningen

Der junge Mann kam aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Nun erlag der 19-Jährige seinen Verletzungen.

Ein junger Autofahrer ist am Samstagmorgen zwischen Nördlingen und Oettingen mit seinem Fahrzeug von der Bundesstraße 466 abgekommen und hatte sich dabei sehr schwer verletzt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, erlag der Mann am Sonntagnachmittag seinen Verletzungen.

Der 19-Jährige war laut Polizei kurz nach 5 Uhr in Richtung Oettingen unterwegs, als er zwischen den Abfahrten nach Heuberg und Munningen auf der linken Fahrbahnseite in die Böschung geriet, gegen einen Baum prallte und anschließend in einer Hecke zum stehen kam. Warum er von der Straße abkam, ist noch immer nicht geklärt, heißt es von den Ermittlern. Wie die Polizei mitteilt, wurde der junge Mann beim Aufprall sehr schwer verletzt.

Nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt vor Ort wurde der 19-Jährige ins Nördlinger Stiftungskrankenhaus eingeliefert, kurz darauf wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Augsburger Zentralklinikum transportiert. Die B466 war für mehrere Stunden gesperrt, weil ein Unfallgutachter hinzugezogen wurde.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Unfallfahrer eine Blutentnahme durchgeführt Es waren unter anderem die Feuerwehren aus Oettingen und Wechingen mit rund 30 Helfern im Einsatz. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. (pm)

