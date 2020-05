vor 17 Min.

19-Jähriger wird bei Traktor-Unfall verletzt

Am Samstagvormittag hat sich bei Zipplingen ein Unfall ereignet. (Symbolbild)

Der Unfall hat sich auf der Kreisstraße von Zipplingen in Richtung Geislingen ereignet. Feuerwehr, Polizei und Straßenmeisterei waren im Einsatz.

Ein landwirtschaftliches Gespann ist am Samstag gegen 9.40 Uhr außer Kontrolle geraten. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 19-Jähriger mit einem Traktor mit Anhänger auf der Kreisstraße von Zipplingen in Richtung Geislingen. Er wollte in einen Feldweg abbiegen, fuhr dafür jedoch zu schnell und musste vor dem Abbiegen deshalb sehr stark abbremsen. Hierbei geriet das Gespann außer Kontrolle, schleuderte und kippte schließlich auf die Seite.

Unfall bei Zipplingen

Der 19-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, berichtet die Polizei weiter. Die Feuerwehr Unterschneidheim war mit zwei Fahrzeugen und 9 Mann vor Ort im Einsatz und richtete das Gespann wieder auf.

Mitarbeiter der Straßenmeisterei Bopfingen waren zur Reinigung der verschmutzten Fahrbahn vor Ort eingesetzt. RN

