19-Jähriger hat Fahrerlaubnis nicht umgeschrieben: Gültigkeit verloren

Bei einer Verkehrskontrolle in der Würzburger Straße in Nördlingen hat die Polizei am Mittwochnachmittag bei einem 19-jährigen Pkw-Fahrer festgestellt, dass dieser im Ausland eine Fahrerlaubnis erworben hatte und bereits mehr als ein Jahr in Deutschland lebt. Der junge Mann hätte diese innerhalb von sechs Monaten umschreiben lassen müssen, damit diese ihre Gültigkeit nicht verliert, berichten die Beamten. Da er dies unterlassen hat, erhält er nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden. (AZ)

