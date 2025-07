19-Jährigem fällt in der Fußgängerzone Waffe aus der Hose

Passanten ist am Samstag gegen 21.15 Uhr ein junger Mann in der Nördlinger Fußgängerzone aufgefallen, dem eine Schusswaffe aus der Hose gerutscht und zu Boden gefallen ist, wie es im Polizeibericht heißt. Die Person habe die Waffe hektisch wieder eingesteckt, worauf die Passanten die Polizei informierten. Die Polizei stellte den 19-jährigen Verdächtigen in der Fußgängerzone. Hierbei habe sich der Mann unkooperativ verhalten und die Beamten hätten ihn am Boden fixieren müssen. Die Waffe sei bei der Fixierung aus der Jacke gefallen und konnte somit gleich sichergestellt werden.

Vor Ort habe er dann bei Identitätsfeststellung Fantasiepersonalien angegeben, weshalb der junge Mann auf die Dienststelle gebracht wurde. Bei der Durchsetzung der Maßnahme widersetzte er sich und leistete Widerstand, teilen die Beamten mit. Aufgrund der vorliegenden Gefahrensituation und einer deutlichen Alkoholisierung des Täters sei dieser in Gewahrsam genommen worden. Als ein Beamter einen Kontrollgang machte, habe der Mann dem Beamten ins Gesicht gespuckt.

19-Jähriger fällt in Fußgängerzone Waffe aus der Tasche

Es wurden letztlich gegen den jungen Mann mehrere Strafverfahren eröffnet. Bei der Waffe handelte sich um eine Schreckschusswaffe, deren Besitz zwar über 18 Jahre erlaubt sei, jedoch zum Führen ein Waffenschein erforderlich ist, welchen er aber nicht besaß, so die Polizei. (AZ)