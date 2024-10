Junger Mann mit Kokain erwischt

Polizeibeamte haben bei einem jungen Mann am Mittwochmittag Drogen gefunden. Laut Polizeibericht hatte der 19-Jährige eine Jacke an sich genommen, die auf einem Briefkasten lag und ihm offensichtlich nicht gehörte. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, durchsuchten die Beamten ihn nach Ausweisdokumenten. Dabei fanden sie in seiner Hosentasche eine nicht unerhebliche Menge Kokain. Da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz hat, ordnete die Staatsanwaltschaft seine Vorführung vor den Haftrichter an. (AZ)

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kokain Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis