Aufrüttelnd: Wie im Klösterle George Orwells 1984 inszeniert wurde

Das Schauspiel nach George Orwells visionärem Roman „1984“ erscheint heute aktueller denn je. Die Inszenierung der Münchener „a.gon Theater GmbH“ will bewusst nicht nur unterhalten, sondern wachrütteln. George Orwell schrieb 1984 anno 1948. Die gedrehte Jahreszahl gab dem rasch weltberühmt gewordenen Buch den Titel. 1948 schien es ein Blick in eine sehr weit entfernte, dystopische Zukunft. Auch im realen Jahr 1984 bestand noch nicht viel Grund zur Sorge. 41 Jahre später sieht das ganz anders aus: Die totale Überwachung ist inzwischen technisch möglich. In der einen Atommacht scheint man sich an Neusprech (Kriegsministerium, Alternative Fakten) zu gewöhnen, die andere bricht alle Verträge und überfällt ihren Nachbarn.

Dass eine Diktatur unsere bei Google, Facebook und Co. hinterlassenen Daten requiriert und nach Belieben Persönlichkeitsprofile erstellt, scheint plötzlich durchaus denkbar. Demokratien werden bedrängt, Diktatoren zeigen offen ihre Machtgelüste. Das Aufrütteln ist den Theatermachern und dem Ensemble um Hauptdarsteller Peter Kremer im leider nicht annähernd ausverkauften Klösterle vortrefflich gelungen.

1984 im Nördlinger Klösterle: Theaterstück rüttelt auf

Der Plot: Die allmächtige Einheitspartei überwacht alles und jeden rund um die Uhr. Überall hat der große Bruder seine Augen und Ohren – zum Wohle und zur Sicherheit aller. Der „Große Bruder“ sieht alles und herrscht mit eiserner Kontrolle über Gedanken, Sprache und Wahrheit: „Unwissenheit ist Stärke“, „Krieg bedeutet Frieden“. Es gibt Zwei-Minuten-Hass-Unterricht, in dem alle gegeneinander aufgestachelt werden. Keiner traut niemandem, jeder hasst jeden. Auch Winston Smith (Peter Kremer) verfälscht anfangs die Geschichtsschreibung im Sinne des Regimes, doch in ihm gärt es. Er begeht ein für Big-Brother-Maßstäbe schlimmes Verbrechen: Er denkt selbstständig, führt heimlich Tagebuch und verliebt sich in seine Kollegin Julia (Pia Kolb). Beide beschließen, Kontakt zum Widerstand im Untergrund aufzunehmen.

Doch statt die Freiheit zu erlangen und das Gute zu seinem Durchbruch zu verhelfen, geraten sie in die Fänge der Gedankenpolizei. Die einzelnen Spielsequenzen werden von sinnigerweise und punktgenau von Apocalyptica-Musikfetzen getrennt. Das Liebespaar wird verraten, von O’Brien (Markus Widmann) mit einem mysteriösen Buch hintergangen und von Carrington (als zynischer Folterknecht Lutz Bembennek) verhaftet, der ihnen vorher noch (als vermeintlich alter Trödler) Unterschlupf für ihr Liebesnest gegeben hatte. Es folgen knallharte Verhöre, absurd brutale Foltermethoden: „Erinnern Sie sich, dass sie in ihr Tagebuch geschrieben haben: Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei und zwei gleich vier sind?“ Darauf wäre die Antwort: „Wenn die Partei sagt, es seien nicht vier, sondern fünf – wie viele sind es dann?“

Orwell-Stück in Nördlingen: Machtstrukturen werden schonungslos auf den Punkt gebracht

Aber auch diese Antwort ist jetzt in der Folter falsch, weil Lügen auch ein Verbrechen sind. Gerade diese perverse Art des Zerstörens jeder menschlichen Würde macht das Stück so erschreckend eindringlich. Das Schicksal des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny sieht man unmittelbar vor Augen und das unterstreicht, wie nahe George Orwell schon damals dem Heute war. Dazu passt die perfekte Inszenierung mit überragenden Schauspielern. Machtstrukturen, die Gleichschaltung des Denkens, Grausamkeit und Kälte werden schonungslos auf den Punkt gebracht. Es ist fast müßig zu erwähnen, dass die Abweichler das Stück nicht überleben. Statt Vorhang wird es zum Schluss auf der Bühne langsam dunkler, das Publikum schweigt scheinbar fassungslos. Erst als Peter Kremer seine Rolle auflöst, kommt langer, verdienter Applaus. Für einen Theaterabend, den niemand kaltgelassen hat.