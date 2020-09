vor 38 Min.

20.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall in Deiningen

Eine Autofahrerin in Deiningen will aus einer Hofeinfahrt herausfahren. Sie stößt mit einer 37-jährigen Autofahrerin zusammen.

Eine 58-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend aus einer Hofeinfahrt in der Raiffeisenstraße in Deiningen herausgefahren und übersah dabei eine 37-jährige Autofahrerin, die gleichzeitig auf der Raiffeisenstraße in Richtung Grosselfingen fuhr. Nach Angaben der Polizei Nördlingen wurde bei dem Zusammenstoß die 37-Jährige leicht verletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Ein unfallbeteiligtes Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (pm)

Lesen Sie mehr:

Themen folgen