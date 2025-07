Sattelzug fährt gegen Auto und verursacht Schaden von 20.000 Euro

Ein Lkw-Fahrer hat in Nördlingen einen Auffahrunfall verursacht. Laut Polizeibericht fuhr der 47-Jährige am vergangenen Donnerstag gegen 11.30 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Industriestraße und wollte dort nach links in ein Firmengelände abbiegen. Dabei scherte sein Sattelauflieger hinten nach rechts aus, wodurch ein geparktes Auto beschädigt und gegen zwei weitere Autos geschoben wurde. Der Schaden beträgt 20.000 Euro. (AZ)

