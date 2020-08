vor 29 Min.

20-Jähriger prallt bei Schweindorf gegen Baum und wird schwer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen hat sich zwischen Schweindorf und Forheim ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein 20-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall zwischen Schweindorf und Forheim am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Aalen berichtet, war der 20-Jährige gegen 4.18 Uhr in Schweindorf unterwegs. Der junge Mann fuhr nach einer Geburtstagsfeier in Richtung Forheim und prallte frontal gegen einen Baum.

Gegen Baum gefahren: Schwerer Unfall zwischen Schweindorf und Forheim

Bei dem Unfall wurde der 20-Jährige schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt, so dass er von der Feuerwehr geborgen werden musste.

Die Polizei klärt noch die Hintergründe zum Unfall. (pm)

