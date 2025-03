Mit Alkohol am Steuer: Mann muss Geld hinterlegen

Nicht mehr weiterfahren durfte ein 20-Jähriger am Sonntag nach einer Polizeikontrolle in Wallerstein. Gegen 13.35 Uhr wurde der Mann von den Beamten gestoppt, sie nahmen Alkoholgeruch wahr. Ein im Anschluss freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von knapp weniger als einem Promille. Da der Fahrer keinen Hauptwohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. (AZ)

