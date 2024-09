Ein 20-Jähriger ist Dienstagnacht mit einem Auto zwischen Herkheim und Holheim in den Straßengraben gefahren. Der Mann befuhr die Straße der Polizei zufolge gegen 3.15 Uhr und fuhr bei einer scharfen Linkskurve wohl aus Unachtsamkeit geradeaus in den Graben. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrfähig. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (AZ)