15:54 Uhr

21-jähriger Forstarbeiter bei Unfall in der Nähe von Dornstadt schwer verletzt

Ein junger Mann ist zwischen Dornstadt und Fürnheim bei Arbeiten im Wald schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Hubschrauber nach Augsburg gebracht.

Am Freitagvormittag ist in einem Waldgebiet zwischen Dornstadt und Fürnheim ein 21-jähriger Forstarbeiter bei einem Unfall schwer verletzt worden. Beim Fällen eines Baumes habe sich dieser während des Fallens in einer anderen Baumkrone verfangen, sodass das untere Stammende unkontrolliert ausschlug und den jungen Mann traf, teilt die Polizei mit. Er erlitt dadurch eine Oberschenkelfraktur und musste zur ärztlichen Versorgung vom Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen werden. (pm)

