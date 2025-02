21-Jähriger fährt mit Anhänger, aber ohne Anhänger-Führerschein

Die Polizei hat am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in der Wemdinger Straße in Nördlingen eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Ein 21-Jähriger wurde hierbei mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse zum Führen des Anhängers war. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

