22-Jähriger unter Drogeneinfluss mit Auto in Nördlingen unterwegs

Am frühen Samstagmorgen hat die Polizei in Nördlingen einen jungen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs gewesen ist. Gegen 4.20 Uhr wurde ein VW Golf in der Nördlinger Innenstadt zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Der 22-Jährige zeigte laut Polizei drogentypische Auffälligkeiten, die den Verdacht eines Verkehrsverstoßes begründeten. Zur Beweissicherung und weiteren Prüfung wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt unterbunden. (AZ)

Drogeneinfluss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis